Este domingo 10 de marzo se celebrará la ceremonia de los Premios Oscar 2024. Como ya es tradición, el evento se desarrollará en el teatro Dolby de Los Ángeles, EEUU, a partir de las 20:00 horas en Chile.

Oppenheimer de Christopher Nolan se perfila como la cinta protagonista de la 96 edición de la entrega de galardones, con 13 nominaciones: Mejor Película, Director, Actor, Actriz de reparto, Actor de reparto, Guion adaptado, Banda sonora, Sonido, Fotografía, Montaje, Vestuario, Diseño de maquillaje y peluquería; y Diseño de producción.

A modo de antecedente, la película basada en la novela de no ficción American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer ya ganó en los Premios Globos de Oro 2024 en cuatro de las mencionadas categorías, además de quedarse con el trofeo en Mejor Película de Drama. Mientras que en los Critics’ Choice Movie, se quedó con ocho premios; en Premios Saturn, obtuvo 11 triunfos y, en los Premios Satellite, triunfó en 13 categorías.

Chile en los Premios Oscar 2024

Pero no todo es Oppenheimer y Chile podría ser protagonista de los premios de la academia. De hecho, este año se marcó un hito histórico, ya que por primera vez serán dos las cintas criollas que competirán por la estatuilla dorada.

Maite Alberdi nuevamente recibió la nominación en la categoría Mejor Largometraje Documental, luego de presentarse en 2021 con El Agente Topo. En esta oportunidad, buscará el galardón de la mano de La Memoria Infinita, documental que retrata la vida de Augusto Góngora y Paulina Urrutia luego que el periodista fuese diagnosticado con Alzheimer. El film ya posee varios galardones, entre ellos, un Premio Goya como Mejor película iberoamericana.

El Conde de Pablo Larraín también está nominada en los Premios Oscar 2024, pero en la categoría Mejor Fotografía. El cineasta anteriormente también fue nominado: el 2013 compitió en la categoría Mejor película de habla no Inglesa, con No, aunque no obtuvo el premio.

¿Dónde ver los Premios Oscar?

La ceremonia se realizará a partir de las 20:00 horas. La transimisón en Chile estará a cargo de CNN Chile, señal que transmitirá este domingo 10 de marzo a partir de las 19:00 horas con entrevistas y detalles de la alfombra roja.

También se podrá ver por la señal de cable de TNT. Mientras que, en plataformas streaming, será Max (ex HBO Max) quien transmitirá.