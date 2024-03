Comparte

Pamela Díaz habría tenido un importante ataque de celos cuando se encontraba con Jean Philippe Cretton, por su amistad con Millaray Viera.

Esto fue desclasificado en ‘Qué te lo digo’, donde afirmaron que la raíz de estos celos surgió cuando la exconductora de ‘Sabingo’ fue colega de Cretton, en el programa ‘Yo Soy’.

“Una vez le llegaron o él llevó a la casa, no me acuerdo, unos chocolates que le había regalado la Millaray y la Pamela los agarró y los botó, si era brava mi tía“, habría señalado Sergio Rojas, señalando que Cretton no hizo nada ante la situación.

La publicación de Jean Philippe Cretton y Millaray Viera

Cabe destacar que, hace unos días, Jean Philippe Cretton y Millaray Viera compartieron una publicación juntos.

Esto, en el marco de la conducción de la Media Luna de Rancagua.

El registro generó positivos comentarios por parte de los cibernautas, quienes además de celebrar su reunión, incluso los candidatearon para la conducción del próximo Festival de Viña del Mar.

Aquí puedes revisar el episodio completo: