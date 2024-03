Comparte

Sin filtro fueron las declaraciones de Ignacia Michelson en contra de Miguelito, ex ‘Morandé con Compañía’ que ha estado en medio de la polémica debido a sus conductas con mujeres al interior de ‘Tierra Brava‘.

La situación fue desclasificada en el programa ‘Zona de Estrellas’, donde la ex ‘Gran Hermano’ arremetió contra el comediante.

“Si yo hubiese sido el productor de ‘Tierra Brava’ y veo que se mete a camas de mujeres y hace cosas inapropiadas, yo también lo hubiese expulsado del minuto número uno“, inició comentando Michelson.

Luego planteó: “¿Por qué vamos a tener que aguantar? Porque es chiquitito, porque se ve tiernito. No, él es hombre y tampoco veo a niños de tres o cinco años haciendo esas cosas“.

El relato de Ignacia Michelson contra Miguelito

Sus palabras fueron más duras, luego de que ella misma desclasificara una incómoda situación que vivió con el humorista.

“A mí me pasó una incidencia con este personaje en Bloom, una disco en Viña, fue como por el Festival, ahora en febrero. Bueno, estaba el hombre ahí bailando con una mirada así como seductora, pero eso no es todo. Después un amigo va y me dice ‘oye Nacha, cuidado, bájate el vestido“, inició comentando la modelo.

Luego reveló: “Yo andaba con un vestido más o menos cortito y tenía al hombre debajo de la falda. Claro, uno lo ve como chistoso porque es bajito, no importa. Pero qué pasa si hubiera sido un hombre de mi estatura o más alto, claro, ahí voy y le saco la…”.

