Ha pasado casi una semana desde que se dio a conocer el caso de VIF de Jean Paul Pineda a Faloon Larraguibel.

El futbolista, que tiene la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, se comunicó con el programa ‘Que te lo Digo’, para entregar su versión de los hechos.

En primera instancia, Pineda amenazó con demanda al periodista Sergio Rojas, acusándolos además de ‘morbosos’ y de estar ‘equivocados’ en todo lo que han dicho.

“Uno no puede tomar todo lo que digan, todos tienen tejado de vidrio y si no he hablado, y no hablaré, es porque el tiempo dirá todo“, inició comentando Pineda.

“Lo que yo tenga que mejorar es para mí, no para ustedes, y lo que viví y tenga que vivir con la mamá de mis hijos, que siempre lo serán, son para mí y para ella”, habría sido parte de lo que conversó con Rojas.

En la misma línea, Pineda señaló que él está siendo víctima. “Al final, al que están queriendo dejar mal es solamente a mí“, expresó.

“El tema del maltrato, el tema de la violencia, nadie está dándole la espalda, al contrario, yo siempre seré el primero en asumir todo, pero esto es de a dos, y al único que han dejado mal es a mí“, agregó.

“Espero que me perdone, yo la perdoné”

Sin embargo, él no finalizó su relato allí, ya que también afirmó que él podría haber ‘golpeado’, pero ‘perdonó’ a Faloon Larraguibel.

“Yo jamás voy a salir diciendo algo de ella ni de mí, porque tengo a mis hijos y ustedes se darán cuenta de la relación que yo tengo con ellos, eso está en las redes y lo vamos a ratificar. Ustedes no saben y uno como hombre calla muchas cosas. ¿Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público, ni nada“, reveló.

Por último, expresó: “Yo sé cómo ha sido todo y listo, espero que me perdone, yo la perdoné y perdono a todos, porque de eso se trata y obviamente poder aprender de todo”.