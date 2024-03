Comparte

Recientemente, Mon Laferte en conversación con La Tercera entregó detalles sobre su nuevo disco “Autopoiética” y habló de lo que ha sido la maternidad con su pequeño Joel.

En primera instancia, contó que mucha gente pensaba que ella ahora en su nueva etapa solo iba a escribir hombres musicales relacionadas a ser madre, sin embargo, eso no ha ocurrido.

“Hay gente que pensaba: seguro que como ahora Mon es mamá, va a hacer un disco más maternal. Va a escribir canciones a su bebé o algo así. Y no, no me dieron ganas de escribir canciones para mi bebé. Y sí, le he escrito cosas, pero se las canto a él. Todavía no tengo ganas de publicar un disco de eso. A lo mejor en el futuro sí, quién sabe”, comenzó diciendo.

“Siempre he cantado sobre sexo. Es un tema que me importa mucho”, agregó la artista nacional.

Tras ello, le consultaron sobre su canción “No+ Sad” donde habla de las críticas que ha recibido a lo largo de toda su carrera.

“Es una canción de mucho sarcasmo. Yo siento que toda mi música tiene mucho humor negro. No sé si todos lo alcanzan a percibir, pero tiene mucho. Me han dicho tantas cosas, en la vida y en las redes sociales. Y se han dicho tantas cosas de mí, que las puse todas en esa canción. Me río un poco”, explicó.

Asimismo, añadió “porque también depende de quién me lo dice. Me han dicho todo el tiempo que soy comunista: ‘la odiamos a esta comunista’. Y luego otros dicen ‘no, es una capitalista. No le creo su discurso”… “Es que es una feminazi”. Y luego que no soy lo suficientemente feminista. Y siempre que es puta, puta… lo de puta, siempre. Desde que era chiquitita, estaba en la escuela, en la básica, era puta. Y para otros soy demasiado conservadora”.

“Me han dicho muchas cosas y me río de eso. Y después, en el corito de la canción digo algo como ‘todo esto me resbala, hay pocas personas que tenemos talento, y te invito a que tomas asiento y desde ese lugar donde criticas, veas mi éxito’”, cerró la intérprete de “Tu falta de querer”.