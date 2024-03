Comparte

La periodista Alejandra Valle arremetió contra Tonka Tomicic, luego de que la ex Canal 13 se arrepintiera de expulsar a Hermógenes Pérez de Arce hace años del matinal ‘Bienvenidos’, tras sus dichos respecto a los Derechos Humanos.

“He reflexionado mucho sobre esa situación y reconozco que cometí un enorme error al hacerlo. Aunque pudiera no haber compartido lo que él dijo, nunca debí haberle pedido que se retirara del set“, fue parte de lo que expresó Tomicic en una reciente entrevista con La Segunda.

Hérmogenes Pérez de Arce reaccionó a los dichos de la animadora, en conversación con El Mercurio. “Le encuentro toda la razón a ella, hizo lo que tenía que hacer y me parece muy bien. Y, bueno, asunto terminado“, repasó.

Alejandra Valle contra Tonka Tomicic

A esta situación reaccionó la periodista Alejandra Valle, quien repasó las palabras de Tomicic en el programa “La Voz de los que Sobran”.

“¿Quién es Tonka Tomicic? ¿La persona que está en desacuerdo con el negacionismo? ¿La persona que quiere defender los derechos humanos? ¿O solo defendemos los derechos humanos cuando estamos en un contexto de movilización social, cuando nos conviene? ¿De verdad, entonces, ahora le pido disculpas a un negacionista, a una persona que justifica que maten a otros por lo que piensan?”, cuestionó la periodista.

Tras esto, planteó que sus disculpas surgieron a partir de búsqueda de apertura laboral. “¿Quién es Tonka Tomicic? ¿Así va a encontrar trabajo? Seguramente sí, porque estas son las personas que le gustan a la televisión abierta“, cuestionó.

Finalmente Valle expresó: “Cuando me preguntan en la calle, que me lo han preguntado muchas veces, si yo volvería a la televisión, siempre digo que no, prefiero mil veces estar aquí, desde las trincheras de la comunicación que vender mi alma al diablo“.

