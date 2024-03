Comparte

La ex ‘Gran Hermano‘, Fran Maira, terminó en urgencias de una clínica en Santiago, luego de que experimentara un fuerte dolor abdominal.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la modelo entregó detalles de la situación que enfrentó.

“Hasta que a las 5 am me empezó un dolor de guata (ovarios) insoportable. Llegué de urgencias a la clínica, no venía hace años, solo para controles anuales“, inició comentando.

Tras esto, compartió un video en donde aparece en una silla de ruedas, sosteniendo que el malestar le impedía moverse. “El dolor empezó a aumentar y ya no podía caminar (5:15 am)“, precisó.

“En mi vida había sentido un dolor así” – Fran Maira

Luego, en una camilla, reveló parte del diagnóstico: “Resulta que me encontraron un quiste en el ovario, estaba explotando por lo que me dio una hemorragia interna. Casi entro de urgencia a pabellón. Ahora estoy bien solo con dolor“.

“Moraleja: si sienten dolor en sus ovarios vayan a hacerse exámenes específicos. Por suerte, la hemorragia no se me traspasó al estómago y solo necesito reposo y observación“, afirmó luego, según consigna el portal La Cuarta.

“Les juro que en mi vida había sentido un dolor así. Fue horrible“, precisó, respecto a la molestia que experimentó.

Finalmente, expresó: “Se los comparto ya que mi 80% de seguidores son mujeres y al parecer es algo común entre nosotras. Para que estén siempre alerta y se hagan sus controles específicos. Yo 2 veces al año me hago los de sangre, pero hay que agregar los intraV y controles mamarios”.

