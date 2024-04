Comparte

El comediante Claudio Reyes fue el nuevo invitado a ‘Todo va a estar bien“, programa de Vía X que es conducido por Eduardo de la Iglesia.

En la oportunidad el actor tocó una arista distinta a los temas políticos y de contingencia que frecuentemente toca: se refirió a su salida de ‘Morandé con Compañía‘.

Fue así como el conductor le preguntó al hueso: “¿Sigues peleado con Kike Morandé?“.

Ante esto, Reyes le respondió: “Nooo. O por lo menos yo no. Nunca estuve peleado con él. Distanciados sí. Pero yo me peleé con un productor de ahí, con el que también limamos asperezas“.

La molestia de Claudio Reyes con ‘Morandé con Compañía’

Tras esto, desclasificó por qué abandonó el extinto programa de Mega, en donde brillaba con su personaje de ‘Charly Badulaque‘, donde señaló que no le permitían asistir a espacios de otros canales.

“Eso no fue una invención. Yo veía a otros compañeros míos que iban a todos los programas bien pagaditos. Entonces yo pedía permiso y me decían ‘no, porque vamos a competir’. Cuando íbamos de lunes a viernes, todos los días. El hecho es que no me daban permiso”, expresó.

Luego añadió: “Justamente en otro canal nos ofrecieron un programa al mediodía, con mi colega, amigo y tocayo, Claudio Valenzuela. Lo empezamos a hacer y me empezaron a sacar de pantalla del otro programa (del Morandé con Compañía)“.

Reyes señaló que esta situación fue la que estalló y detonó su renuncia: “Yo les dije ‘salí del colegio hace años, váyanse…, métanse el programa por el o… y me mandé a cambiar“.

Sin embargo, señaló que la decisión la tomó ‘en caliente’ y se arrepiente de aquello, recalcando luego que con Kike Morandé no tiene problemas, y que le gustaría participar en su podcast.