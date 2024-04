Comparte

Hace pocos días, la hija de Lucila Vit y Rafael Olarra, Agustina, cumplió dos años de vida.

Por lo que Lucila cumplió la misma cantidad siendo madre y habló sobre como ha llevado todo este proceso con Página 7.

“Lo disfruté desde que me enteré de que estaba embarazada. Tiene sus cosas maravillosas y sobrenaturales. Es un amor que no se siente hasta que eres madre. Es un mundo nuevo donde hay cosas que no te cuentan”, comenzó diciendo.

“El ‘sacrifico’ vale la pena, un hijo es algo que no se puede creer. Creo que es donde más plena me siento, porque es un mundo nuevo y todos los días aprendo con ella, le enseño cosas”, añadió.

Asimismo, agregó “tiene dos años, ya habla, todos los días dice cosas nuevas, es muy graciosa. Cada etapa la disfruto al máximo, el tiempo pasa volando, trato de gozar todo lo que me enseña como mamá, es algo mágico e incomparable”.

Tras ello, recalcó que ser madre fue un gran cambio en su vida “cambia tu mundo, tus prioridades, tu forma de pensar, tus tiempos, independencia. Es un antes y un después, pero vale la pena, disfrutas la vida de otra forma”.

“Ahora realmente la vida cobra sentido, es algo increíble. Obvio no todo es color de rosa, tiene su lado que uno sacrifica”, aseguró.

Por último, le consultaron si la maternidad le afectó en algunos proyectos que tenía en mente, a lo que respondió lo siguiente: “No influyó mucho, porque sigo trabajando y eso me mantiene contenta”.

“Quiero entregarle mi mejor versión a mi hija. Pienso que si ella me ve bien, eso se refleja y va a aprender. Uno como mujer también tiene que seguir. No es fácil, pero sí se puede. Me he organizado muy bien con Rafa y eso es impagable”, concluyó Lucila.