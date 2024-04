Comparte

En el próximo episodio de la Divina Comida participará Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, Roberto Cox, Nicole “Luli” Moreno y el alcalde de Conchalí, René de la Vega.

En la instancia, según un adelanto al que tuvo acceso Página 7, la chica reality hablará sobre una tóxica relación en la que estuvo previo a ingresar a Gran Hermano.

“¿Algún amor antes de entrar al reality? ¿Un amor de adolescencia que te haya marcado?”, le preguntó Cox, a lo que ella contestó “sí, tuve una relación larga. Duré como cinco años, desde los 15 hasta que entré al reality”.

Tras ello, aclaró que no terminaron por su ingreso a “la casa más famosa del mundo” y dijo lo siguiente: “Venía mal de antes, de ir y volver, de hacerse daño, de que tu familia no lo quería, de verse a escondidas y toda esa toxicidad”.

“Lo conocí a los 15, en una faceta muy mala de mi vida, en la que estaba descubriendo, siendo rebelde, escapándome de la casa”, añadió.

Asimismo, agregó “me daba cuenta de que eso no me convenía, porque vivía mal, triste, con pena, vivía sin sentido, no sabía qué hacer, a qué dedicarme, porque estás con alguien que te estanca, que te amarra o que te amolda a lo que él quiere ser”.

En la misma línea, recordó un complejo momento que vivió con él “me acuerdo de que en una pelea terminé como a las 4 de la mañana tirada en la calle, sola, lloviendo. Le pedía a Dios con tanta fuerza que me sacara de ahí, sentido de vivir o de algo que hacer”.

Finalmente, la chica reality expuso que su llegada al espacio de telerrealidad de Chilevisión le “cambió la vida”.