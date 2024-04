Comparte

Recientemente, Cristián de la Fuente contó a través de sus redes sociales que recibió un importante premio internacional en México, donde reside actualmente.

En tanto, el destacado actor recibió la Medalla Iberoamericana de la Fundación Honoris Causa, la cual se le otorga a las personas que son agentes de cambio y un aporte para la sociedad.

A raíz de ello, Cristián se mostró bastante emocionado en su perfil de Instagram y además, agradeció a México por haberlo recibido con tanto amor.

“Hoy fue un día muy especial. Ser un inmigrante no es fácil. Dejé mi país el año 1998 persiguiendo mi sueño para vivir en Estados Unidos. Hoy 26 años después… soy ciudadano americano y actualmente vivo como inmigrante en México”, comenzó escribiendo en la descripción del post donde subió una serie de postales de la ceremonia.

“Si bien siempre llevo mi país en mi corazón… no tengo palabras para agradecer el cariño que me ha dado México”, reconoció.

Tras ello, habló sobre el premio “hoy me entregaron la Medalla Iberoamericana Fundación Honoris Causa. Más que la medalla en sí, es el cariño detrás de este reconocimiento sobre todo en un País que no es el que me vio nacer, pero sí el que me ha permitido poder crecer…”.

“Gracias México lindo por tanto. Hoy me duermo con el corazón lleno!! Gracias Totales”, cerró de la Fuente.

​​