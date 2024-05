Comparte

En el episodio de este viernes de “Podemos hablar” de Chilevisión, participará como invitado el periodista Miguel Acuña y hablará con Julio César Rodríguez de diferentes temas.

Como es de esperarse, el comunicador se referiría al polémico accidente que protagonizó bajo los efectos del alcohol y además, sorbe su posterior despido de Canal 13.

Cabe mencionar que, Acuña no se había referido a toda esta situación en televisión, pero sí había pedido disculpas a las víctimas en sus redes sociales.

“Se produjo esta situación, yo no he hablado de este hecho, solamente me referí en las redes sociales…. He guardado silencio y acá no hay dos verdades, no hay excusas”, comenzará diciendo.

Estaba medicado

Asimismo, detallará “no estando en condiciones. Protagonicé este lamentable atropello, gracias a Dios no ocurrió una situación mayor, pudo haber sido una tragedia… no hay ninguna excusa que valga, yo vengo a primera instancia y tal como se produjo este lamentable hecho, aquí hay personas afectadas y esas son las principales víctimas de esta situación y por supuesto les reitero mis disculpas y les pido perdón por lo que ocurrió”.

“El accidente fue puntual, yo salí de una calle, doble y pasé a llevar a un grupo de personas que estaban ahí, afortunadamente vuelvo a reiterar no resultaron con lesiones graves, pero fue un daño el que hice”, agregará.

Tras ello, el conductor, Julio César, le consultará si en ese momento estaba bajo los efectos de algún medicamento.

“Estaba medicado ese día y la imagen que vemos, la he visto súper pocas veces, y duele, me duele, me duele mucho, pero sabes que Julio César, yo me propuse regresar a trabajar y también me propuse por supuesto de una manera, estar con las personas que habían sufrido el accidente”, responderá Miguel.

Luego, recalcará que siempre estuvo en contacto con las personas que atropelló y que lograron llegar a un acuerdo “reparatorio”.

“Siempre tuve contacto con ellos, de hecho un tiempo atrás llegamos a un acuerdo reparatorio, el mismo día que me echaron, tenía que firmar el acuerdo, fueron súper comprensivos, súper amables, muy cariñosos conmigo las personas que gracias a Dios se encuentran bien”, reconocerá.

“Me preparé todo este tiempo para volver, la primera cosa que se me dijo del canal es que yo seguía, no se sabía en qué instancia, entonces tuve seis meses… no quería salir, no di ningún tipo de declaración…”, cerró.