Francisco Kaminski hablará sobre su polémica ruptura amorosa con Carla Jara en Podemos Hablar de Chilevisión.

En el espacio el comunicador entregará su versión de los acontecimientos que terminaron con su separación.

Recientemente se publicó un adelanto de la entrevista donde Kaminski aborda los difíciles momentos que vive con su hijo.

“Lo más doloroso que me ha pasado, julio, es que hoy mi hijo no me habla“, confesó el animador.

Según indicó, tras la separación con Carla, pocas veces ha podido ver al menor. En los encuentros, el niño le recriminaría una serie de situaciones que “ve en redes sociales”.

“Es un niño de 9, 10 años… tiene información que a su edad no debería tener y ahí creo que somos responsables, Carla y yo, en términos de involucrarlo… que para mi gusto no debería haber sido”, agregó.

“De cierta manera creo que todo esto…. día a día es el principal dolor que cargo yo. Yo tampoco tenía una relación lejana con él”, aseguró.

Previamente, Carla Jara también estuvo en el espacio y señaló que fue su hijo quien descubrió mensajes de Camila Andrade, exMiss Chile con quien Kaminski habría mantenido una relación paralela.