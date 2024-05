Comparte

Soledad Onetto contó sus miedos como mamá primeriza. La periodista regresará a las pantallas de T13 Central este lunes 6 de mayo, luego de dar a luz a su hijo en febrero pasado. En este escenario, la periodista habló con El País en donde contó que tiene miedo a la muerte. “Es una parte de ser madre”, declaró la comunicadora.

Onetto comenzó agradeciendo el apoyo y cariño que recibe en público. “Cuando camino por la calle, voy al banco o por donde ande, desde el embarazo —y probablemente desde nuestro embarazo anterior, y con mayor motivo porque tuvimos una pérdida muy dolorosa—, todo ha sido buena energía”.

“Ese amor no me es indiferente, es muy conmovedor. Sobre todo por las historias que me comparten muchas personas sobre su propio dolor, su propia infertilidad, su forma de traer a sus hijos al mundo, sus deseos y esperanzas de ser madres”, relató.

La comunicadora además sostuvo que muchas personas le muestran su preocupación por su bebé. “Ddonde voy me preguntan cómo está Borja. Así que me lo tomo bien, con mucho agradecimiento, porque creo que me ayudó mucho en el embarazo”.

Onetto también habló sobre cómo ha vivido la maternidad a una edad avanzada. Pues, tuvo a su hijo a los 47 años. En ese sentido, se toma el tema con humor. “Con Andrés nos reímos. Me decía: ‘Borja va a llegar al mundo, nos va a mirar y va a decir, me vinieron a buscar mis abuelos’. Nos matábamos de la risa. Nada de eso me ofende y es como lógico y natural también que se hable de eso porque 47 años son 47 años”, comentó.

“La primera vez que fuimos a la pediatra, ella me dice: ‘¿Cómo estás?’ ‘Estoy bien’, le dije, ‘pero básicamente tengo miedo a que se ahogue. Es mi miedo permanente, constante, de noche, de día’. Y me dice: ‘te tengo una mala noticia. Desde aquí en adelante ese miedo solo va a mutar, porque va a permanecer hasta el día que te mueras’”, señaló.

“Eso es una parte de ser madre, aunque por supuesto que no es todo. Y a lo mejor algo que lo describe bien, es que por primera vez tengo miedo a morir”, reflexionó. “Ahora, por primera vez, por Borja, tengo miedo a morir, miedo a que mi hijo se quede sin mí. Y por él quiero vivir la mayor cantidad de tiempo posible”, analizó.