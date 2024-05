Comparte

Recientemente, Maly Jorquiera y Sergio Freire oficializaron su amor y contrajeron matrimonio, luego de haber bromeado por años con esta ceremonia.

En tanto, ahora Maly compartió algunos registros de lo que fue la celebración en sus redes sociales y escribió un emotivo mensaje con sus seguidores.

“Solo quiero decir de todo, por si a alguien le sirve”, comenzó expresando la actriz.

“Desde que mi mamá murió, yo siendo muy joven y después de una agonía infinita, pero finita al final, que desde ese día perdí cualquier expectativa en la vida y me entregue”, agregó.

Tras ello, continuó “en mi corazón, al parecer, seguía la luz escondida de querer formar mi propia familia y encontrar al amor de mi vida y disfrutar del amor que creía se había ido con mi madre”.

La vida es un misterio

“La vida es un misterio y así te acepto vida, hace rato y aquí estoy a mis 43 años, en esta foto, como siempre y nunca lo imaginé, entrando del brazo de mi amado padre (84 años) y de mi amado hijo y su mono y mi amado ahijado que aparece adelante, detrás su madre (mi amada mejor amiga desde los 5 años, cabras chicas de #elsalvador) camino a encontrarme con mi amado hoy marido”, añadió.

“Que vendrá de hoy en adelante?? No lo sé, ni quiero saberlo, voy con fe! Siempre con fe tesoros vivos!!! Por que vivo cada día con la alegría de estar viva, muy viva maluco”, sostuvo.

“Nunca pierdan la fe en nada de lo que quieran, menos en el amor!! Y como dice la frase de una película “Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon” agregaría “cuando Dios quiera y Dios va a querer!!”, reflexionó.

Finalmente, siguió con su optimismo y mensaje de amor “y que venga lo bueno y lo no tan bueno que juntos y con amor se vive y vivirá mejor, aplica para la vida en sociedad también”.

Revisa la publicación de Maly Jorquiera