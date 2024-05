Comparte

Luego de que el pasado domingo Francisco Kaminski participara en “Podemos Hablar”, donde contó su verdad tras el fin con Carla Jara.

Sin embargo, su aparición también generó que surgiera nueva información sobre el animador y supuestas deudas.

Si bien en primera instancia se reveló que el hombre le debía dinero a Carla Jara, nuevos rumores afirmaron que también mantenía un impago con el animador Julio César Rodríguez.

En esta oportunidad, fue Mario Velasco, conductor de ‘Zonda de Estrellas’, quien entregó luces de la supuesta situación con el periodista de CHV.

¿Francisco Kaminski le debe dinero a Julio César Rodríguez?

“A propósito de la situación económica de Francisco Kaminski, que es algo que se ha especulado bastante…”, partió comentando el ex ‘Yingo’.

En la misma línea, continuó: “¿Ustedes se acuerdan que Francisco tuvo un programa en el canal VIVE? Quién arrienda los espacios en VIVE…“.

“Lo que yo entiendo es que Kaminski quedó debiendo plata en Canal VIVE, una deuda que puede ascender entre los doce y trece millones de pesos“, añadió, mientras que la panelista Claudia Schmidt señaló que hablaban de JC Rodríguez.

Con la incógnita sembrada, el panel del programa ‘Que te lo Digo‘ se contactó con Francisco Kaminski, con el fin de tener una claridad de esta supuesta deuda.

El exesposo de Carla Jara, fue tajante: “No hay deuda con Julio César“, afirmó. “A Julio no le debo un peso, es su trabajo y no tiene nada que ver. No hay deuda con Julio César“, afirmó.