Ignacia Michelson es muy activa a través de sus redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la chica reality compartió una caja de preguntas en su Instagram y respondió a las dudas de sus fanáticos.

En la instancia, un cibernauta le consultó si es que ingresaría al nuevo reality “¿Ganar o servir?”, y además, quiso saber si apoyaba a Oriana Marzoli o a Faloon Larraguibel.

“¿Entrarás a ¿Ganar o servir?, si es así, ¿cómo te llevarías con Faloon y Oriana?”, le escribieron, a lo que ella contestó con toda sinceridad.

“Creo que me llevaría mal con las dos”, sostuvo la exResistiré, sin embargo, no contestó si es que ingresará o no al programa de telerrealidad.

Cabe mencionar que, Oriana y Faloon han protagonizado varias discusiones en el encierro de Canal 13.