El elenco de participantes del exitoso reality show “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado” de Canal 13 sigue sumando nuevos y esperados ingresos.

Uno de los próximos en integrarse al programa de encierro ambientado en la época colonial será nada más y nada menos que la drag queen argentina Sofía Camará, también conocida como “Sabélo“.

El artista Pablo Carayani, creador del icónico personaje de Sofía en 2005 inspirado en las grandes divas de Hollywood, llega con gran entusiasmo a sumarse a la competencia.

“Acepté porque me pareció una experiencia diferente, de encierro absoluto y aislamiento total, que me va a obligar a tener que superarme. Lo encontré sumamente desafiante, y como a mí me gustan los desafíos, dije que sí”, señaló Sofía.

Una de las cosas que más atrajo al transformista fue la ambientación de época del reality. “Valoro muchísimo al departamento de vestuario, voy a tratar de que la ropa sea lo más estilo Sabélo posible dentro de las posibilidades que me permite la competencia“, destacó, adelantando que planea alternar entre su personaje femenino de Sofía y su identidad masculina de Pablo según la actividad.

En cuanto a la convivencia, Sofía se define como “una persona frontal, sincera, coherente, transparente, con mucho sentido común y que no tolera la falta de respeto ni la mala educación“. Además, aseguró que su personalidad y sentido del humor estarán a flor de piel según el ambiente que se genere.

La competencia que tendrá Sofía Camará en ‘Ganar o Servir’

Curiosamente, Sofía no será la única drag queen en ingresar, ya que también deberá convivir con Botota, su gran rival de “The Switch Drag Race”.

“Generalmente funcionamos como protagonista y antagonista, somos propuestas absolutamente distintas”, reflexionó sobre su compañera transformista.

En el ámbito sentimental, la argentina de 33 años se mostró abierta a conocer nuevos pretendientes dentro del encierro: “Si adentro encuentro algún compañero abierto de mente y surge alguna atracción, no tengo inconveniente en acceder a compartir más allá de la competencia”.

Con la llegada de Sofía Camará, también conocida como “Sabélo”, el reality “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado” promete sumar nuevas dosis de entretenimiento, carisma y probablemente algo de polémica a su atrapante dinámica.