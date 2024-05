Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?” se vivió el ingreso de dos nuevos participantes, Daniela Colett, la expareja de Eduardo Vargas, y Raimundo Cerda, el exparticipante de Gran Hermano.

Sin duda su llegada generó varias reacciones entre sus compañeros, quienes se mostraron bastante interesados.

En tanto, Matías Vega le comentó a los recién llegados que tenían un “beneficio”, el cual consistía en que podían elegir a tres compañeros para tener una íntima conversación en el carruaje en el que llegaron.

Por su parte, Daniela escogió a Austin Palao, Pangal Andrade y Luis Mateucci, quien fue bastante directo en su conversación con la brasileña.

Todo esto, porque el argentino le preguntó a la nueva participante si es que conocía a ahora su expareja, Daniela Aránguiz, a lo que Colett le contestó que sí.

“Te voy a ir directamente al grano. ¿Vos sos amiga de Dany?”, le dijo Mateucci, a lo que ella respondió “sí, somos amigas, pero no amigas íntimas”.

Tras ello, él insistió “pero, ¿vos hablaste con ella antes de que yo ingrese? O sea, me gustaría saber qué es lo que vos pensás de mí. No sé, si es tu amiga, claramente no, dices ‘Luis Mateucci, imposible’”.

Frente a ello, la modelo se limitó a responder “sí” y Luis le volvió a preguntar lo siguiente: “¿Yo soy imposible, en el caso?”, y ella recalcó que sí lo sería.

Finalmente, la nueva competidora le comentó a los demás que su primera conversación con Mateucci fue un “poco tensa”.