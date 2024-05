Comparte

La periodista Mariela Sotomayor está viviendo una intensa experiencia en el reality “¿Ganar o Servir?” de Canal 13, donde ha debido enfrentar diversos conflictos con sus compañeros.

En declaraciones exclusivas a Radio Agricultura, la comunicadora abordó las duras acusaciones que ha recibido de Camila Recabarren por su pasado en el mundo de la farándula.

“La que me trató de endosar la responsabilidad sobre las cosas que se han hablado de ella en todos estos años es Camila Recabarren. Ella me dijo inmediatamente ‘la farándula es una mierda, los periodistas de farándula son todos una mierda’“, reveló Sotomayor.

Molesta por los ataques, la experimentada periodista calificó como “infantil, ingenuo y poco inteligente” que Recabarren intente vengarse con ella por los comentarios que se han hecho sobre su vida privada. “Yo hace años que no trabajo en farándula y creo que es súper gratuito eso“, enfatizó.

El orgullo de Mariela Sotomayor

No obstante, lejos de amedrentarse, Mariela aseguró que esta situación la ha hecho “sentirse más orgullosa todavía de venir del gremio” periodístico. “Yo soy una periodista que siempre ha ido de frente, y por supuesto cuando uno va de frente, eso causa suspicacia y enfrentamiento. En todo caso, yo voy a seguir siendo así, y voy a ser siempre así. No me voy a callar porque alguien me diga ‘cállate’“.

La participante de “¿Ganar o Servir?” reconoció que inicialmente se vio afectada por lo que calificó como un “bullying solapado” de parte de Camila Recabarren.

“Al principio sentí como que me estaba apagando porque era una mala onda solapada que me hacía sentir mal, y yo decía ‘chuta, no quiero responder’, porque no quería pelear“.

Sin embargo, Sotomayor dejó en claro que su personalidad frontal ha marcado su trayectoria. “El ser confrontacional y decir las cosas por su nombre hoy día me ha pasado la cuenta, aunque más bien tengo que decir que me ha pasado la cuenta toda la vida. Estoy acostumbrada y yo voy de frente, siempre“.