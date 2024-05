Comparte

El reality show “Ganar o Servir” de Canal 13 ha sido testigo de momentos de tensión romántica entre sus participantes, y el último capítulo no fue la excepción, donde Daniela Colett se robó las miradas.

En una noche de revelaciones y confesiones, la brasileña sorprendió a todos al admitir abiertamente que siente atracción por su compañero de competencia, Luis Mateucci.

La situación se desencadenó cuando Mateucci, quien recientemente confirmó su separación de Daniela Aránguiz, aconsejó a Colett que debía conocer bien a todos los hombres de la casa antes de declarar su interés por alguno de ellos.

Sin embargo, la brasileña no se anduvo con rodeos y le confesó directamente al argentino: “Pero si tú me gustas“.

La inesperada confesión de Daniela Colett

Colett profundizó en sus sentimientos, revelando que inicialmente estuvo interesada en Austin, pero que su percepción cambió al conocer mejor su personalidad.

En contraste, admitió que su opinión sobre Mateucci era inicialmente negativa, pero que a medida que lo fue conociendo, comenzó a sentirse atraída por él.

“Austin al principio me gustó bastante, pero con ver su personalidad, ya no me gusta tanto. En cambio tú, que no me gustabas, te fui conociendo, tenía otra idea de ti, pensaba lo peor. Y me fuiste gustando“, confesó Dani Colett sin reservas.

Esta revelación inesperada ha generado un gran revuelo dentro de la casa y entre los espectadores del reality, quienes esperan con ansias ver cómo se desarrolla esta nueva dinámica romántica entre los participantes.

Mientras tanto, otras tensiones han surgido en el programa, como el deseo de Mariela de mantener alejadas a Camila y Blue Mary del espacio de los Señores.

La ex Miss Chile ha dejado en claro que no quiere la presencia de ciertas compañeras durante las conversaciones internas de su equipo.