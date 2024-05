Comparte

En el último episodio de “¿Ganar o servir?”, Luis Mateucci se robó gran parte de la atención tras hacer una llamativa revelación.

Todo esto, mientras conversaba con Pangal Andrade y Gala Caldirola sobre si estaba dispuesto a tener un amorío en el encierro.

Recordemos que, el argentino tenía una relación con Daniela Aránguiz, sin embargo, antes de que entrara a la competencia decidieron terminar.

En ese sentido, Gala dijo que a Luis le gustaría que entrara Dani para que lo “apapache”, pero él dijo que “no” y luego explicó su respuesta “sabes qué me pasa, no me gustaría, osea, por mí sí, pero con Oriana, yo sé que Oriana pfff”.

“No sé como se lo tomaría. Entre las dos, yo no podría defender a Oriana ni a palos (…) Quedaría yo en el medio, y lamentablemente yo tengo que defender a la Dani, me entendés”, agregó.

“Pero qué es más importante, tu pareja o…”, alcanzó a decir Gala antes de que Pangal interrumpiera con lo siguiente: “Sí, pero no se dice “lamentablemente”, es obvio”.

“Bueno, sí”, se limitó a responder Luis, a lo que Gala agregó “pero te incomodaría la situación”.