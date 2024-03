Comparte

¡Prepárate para elevar tu estilo al máximo con la llegada de PUMA Suede XL! Esta versión chunky de la icónica Suede está aquí para hacer una declaración audaz y llevar tu calzado al siguiente nivel.

La zapatilla Suede ha sido parte de momentos que mantenemos plasmados en nuestra memoria, desde el podio olímpico hasta la pista de baile. Es un clásico amado por muralistas, grafiteros y breakdancers.

Inspirada en la época dorada del skateboarding de los años 90 y principios de los 2000, la Suede XL de PUMA combina nostalgia con innovación. Con un diseño exageradamente acolchado y amplias proporciones, esta zapatilla ofrece un nivel de comodidad y estilo que simplemente no puedes ignorar.

Respecto a su diseño, tanto su lengüeta como sus cordones anchos evocan aún más las estéticas exageradas de la cultura skate, y que hoy toman suma relevancia en el street style de todos los rincones del mundo, siendo parte de looks increíbles del día a día.

Las Suede XL llegan para ser el complemento perfecto para cualquier outfit, destacan por su máxima versatilidad, pudiendo elevar distintos looks por su adaptabilidad. Sus características la hacen ser un modelo full tendencia y a la vez atemporal, no pasan desapercibidas y son ideales para lograr looks relajados y cómodos, pero a la vez muy cuidados y llenos de estilo.

Las PUMA Suede XL ya están disponibles en Puma.com y en tiendas.

Un poco de historia

Nombrado por su material característico, PUMA Suede es una silueta atemporal de bajo perfil que fue introducida a finales de la década de los 70, siguiendo los pasos del homónimo de Walt Frazier (PUMA Clyde).

La popularidad de Suede se extendió más allá de la cancha de baloncesto ya que la zapatilla se convirtió en la favorita de los pioneros subculturales en las escenas de hip-hop y breakdance. Hoy en día, el legado de Suede se extiende a través de la música, el estilo y los deportes.