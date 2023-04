Comparte

El King vuelve a los escenarios. A pesar de ya haber terminado su gira "La Última Vuelta World Tour" el cantante anunció varias presentaciones en Puerto Rico. "La Meta" se presentará en el Coliseo el próximo 30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre.

“Gasolina” de Daddy Yankee escribe la historia musical en EE.UU. https://t.co/Hs5RrHAsD8 via @CNNEE — Daddy Yankee 💧🕐☀️ (@daddy_yankee) April 12, 2023

"Puerto Rico, ahora si estamos preparados para hacer la despedida de mi trayectoria musical como se merece. Esto será mi mayor logro, estar con mi pueblo y con todos los que visitarán mi bella Isla para mi retiro", comentó a través de su Instagram.

En la red social, el puertorriqueño publicó un vídeo donde destacó que “la carrera comienza desde que empiezas a respirar. En el crecimiento, vas mirando que ruta coger, el camino fácil pero corto, o el de los obstáculos pero con recompensa. Ese fue el camino que tomé en mi vida, para convertirme en un artista que representó a su Isla con un sonido que salió del barrio".

"Hoy luego de tres décadas, me siento complacido, por todo lo que ustedes me apoyaron y poder gritar juntos, que Daddy Yankee no es un cantante, Daddy Yankee es un movimiento. Un movimiento que se escucha a través del mundo y que hoy les puedo confirmar que con este logro y el haber recorrido el mundo, he llegado a LA META”, agregó el King.

Por ahora, estos son los únicos conciertos que Daddy Yankee tiene agendado para el 2023 y desde el entorno. ¿Te gustaría tenerlo de regreso en Chile?