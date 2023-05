Comparte

El puertorriqueño Miky Woodz conversó en exclusiva con #HoySeSale sobre su nuevo disco de estudio «OG City» lanzado hace un mes. Además, de la gira que está preparando y con la que seguramente va a pasar por nuestro país.

Estacionado en su auto, con lentes y su cabello colorín dió detalles de su nuevo trabajo que contiene 16 singles con cuatro colaboraciones con grandes exponentes del reggaetón, entre los que están Jowell y Randy, Manuel Turizo, Juhn y J Balvin.

En cuanto a su disco y el recibimiento que le dieron sus fanáticos señaló: «Cumplimos las expectativas, la gente tenía sed de Miki Woodz, tenía ganas de escuchar mi contenido. Gracias a Dios ya estamos en la calle, venimos con la gira, venimos con colaboraciones, súper contento de las cosas que me están pasando ahora mismo».

El rey del trap en español contó el camino recorrido para la creación y lanzamiento de este álbum, el cuál tuvo un espacio especial en la vida de Miky durante todo el 2022 y para preparar a sus seguidores lanzó un EP llamado «On My Way to Og City» que contienen temas que iban a ser para el disco pero decidió lanzarlos por separado.

Por nuestro país, Miky ya ha pisado en varias ocasiones el suelo nacional con giras que no solo han pasado por Santiago, sino también por provincias y ahora no será la excepción, ya que vuelve este 2023 y con ganas de colaborar con algún exponente del reggaetón en Chile.

«Conozco varios exponentes, yo ya he trabajado con Pablo Chill-E y he estado en comunicaciones con Pailita y con Polimá, pero no descarto trabajar con otros colegas de Chile», aseguró Miky.

Finalmente Woodz agradeció a los fanáticos chilenos por su apoyo incondicional a él y a otros exponentes del género que han sido acompañados y motivados desde sus inicios por el público nacional.