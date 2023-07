Comparte

Vuelve la «Z» y la «L». Este sábado 15 de julio a las 21 horas el dúo puertorriqueño Zion y Lennox regresa a Chile para presentarte en el Movistar Arena. Acá te dejamos todo lo que tienes que saber para la presentación de los reggaetoneros en el Parque O’Higgins.

Luego de su última presentación en Viña del Mar, en noviembre del año pasado, Zion y Lennox regresan a nuestro país para presentarse en el principal recinto de espectáculos capitalino.

Y si todavía no tienes entradas, esta es tu última oportunidad para conseguir un ticket ya que prácticamente todo el Arena está sold out. Solo quedan ubicaciones para cancha general ($42.550), cacnha vip ($80.500) y platea baja diamante ($80.500) en Puntoticket.

Pero ¡ojo! Todavía está disponible el 2x en cancha vip. Si adquieres dos entradas para esta ubicación te saldrá en total $138.000, vale decir, cada una en $69.000.-