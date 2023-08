Comparte

The End, la consolidada banda a nivel internacional que encarna el espíritu de Pink Floyd, aterriza en Chile el próximo sábado 26 de agosto en Club Chocolate para celebrar el 50 aniversario del histórico álbum del grupo británico, “The Dark Side of the Moon”.

El grupo argentino, conocido por ser uno de los mejores tributos a Pink Floyd, se ha destacado por interpretar los éxitos de la banda de rock mostrando respeto por la creación original y una gran dedicación en cada show.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema Passline con tickets que van desde los $20.000 a los $50.000 pesos en Palco VIP.