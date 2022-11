Comparte

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha llamado a la población de la capital ucraniana a acumular comida y otros bienes de primera necesidad mientras fuentes de su administración han confirmado que existen planes para una evacuación total de la ciudad si persisten los cortes eléctricos durante el invierno.

"Pido a todo el mundo que comience a acumular agua potable, fuentes de alimentación (de energía), comida y ropa de protección", ha declarado el alcalde esta pasada noche, mientras los servicios meteorológicos avanzan que la capital comenzará a registrar temperaturas nocturnas bajo cero a partir del próximo miércoles.

"En caso de que haya heladas fuertes y no haya suministro de agua caliente, para que las tuberías no se rompan y el sistema no deje de funcionar, hemos preparado un plan para vaciar el drenaje de agua del sistema", ha explicado el alcalde en comentarios recogidos por Ukrinform.

El aviso tiene lugar después de que la operadora estatal ucraniana Ukrernergo anunciara este pasado sábado cortes de suministro eléctrico en siete regiones del país, entre ellas la región de Kiev y la capital para compensar la pérdida de energía provocada por la invasión rusa.

"Lo que pido a la gente", ha proseguido el alcalde, "es que se prepare para un mal escenario en el caso de que el corte del suministro sea total, porque Rusia está haciendo todo lo que puede para privar a esta ciudad de electricidad y agua".

Mientras tanto, fuentes de su administración han confirmado al ‘New York Times’ que han comenzado a planificar la evacuación total de los tres millones de residentes de la ciudad si se diera el caso de un corte total del suministro eléctrico.

"Entendemos que si Rusia continúa con tales ataques, podemos perder todo el sistema de suministro de energía", ha declarado al diario estadounidense jefe del Departamento de Seguridad Municipal del Ayuntamiento de Kiev, Roman Tkachuk.

"Si no hay electricidad, no habrá agua ni alcantarillado. Por lo tanto, el gobierno y la administración de la ciudad ahora están tomando todas las medidas posibles para proteger nuestro sistema de suministro de energía eléctrica", ha agregado antes de matizar que, de momento, la situación parece bajo control.

Agencia Uno / Europa Press.