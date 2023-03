Al menos tres menores de edad y tres personas adultas murieron por los disparos de una antigua alumna de 28 años fuertemente armada que irrumpió este lunes en el Colegio Presbiteriano de la Alianza, un centro de educación infantil y primaria privado de Nashville, Tennessee. La atacante murió tras la intervención de la Policía.

La atacante entró en el centro educativo por una entrada lateral armada con dos fusiles de asalto y una pistola, y mató a tres menores de nueve años de edad y a tres trabajadores del colegio, informó la Policía de Nashville. Entre las víctimas mortales hay dos mujeres de 61 y 60 años, y un hombre de 61.

Los agentes entraron por la planta baja a las 10:27 horas (hora local). Escucharon disparos en el primer piso y finalmente lograron abatir a la mujer.

"Los primeros datos ya apuntaban a que era una antigua alumna de ese colegio", explicó el jefe de la Policía de Nashville, John Drake, citado por la CNN. Por el momento no ha trascendido la identidad de la atacante, pero la Policía sabe ya dónde vivía.

El Hospital Universitario Vanderbilt de Nashville había confirmado previamente tres menores y dos personas adultas.

"Tres pacientes pediátricos han sido trasladados al Hospital Pediátrico Monroe Carell Jr. de Vanderbilt, todos ellos con heridos de bala. Los tres han sido declarados muertos tras su llegada" al centro sanitario, comunicó el hospital, según recoge la televisión local WSMV, filial de la NBC.

Se instaló un punto de encuentro para víctimas y familiares en la Iglesia Baptista de Woodmont, en el 2100 del bulevar de Woodmont, añadió la Policía.

Todos los hospitales de la zona están en alerta, según ha informado el portal de noticias local Scoop Nashville.

El alcalde de Nashville, John Cooper, publicó un mensaje en redes sociales. "En esta trágica mañana, Nashville se ha unido a la fatídica lista de comunidades que han vivido un tiroteo un colegio. Mi corazón está con las familias de las víctimas. Toda la ciudad está con vosotros", indicó.

"Aún siguen llegando noticias, pero quiero dar las gracias a los servicios de emergencia y a los profesionales sanitarios", agregó Cooper.

