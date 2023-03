El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado este viernes en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

"Por primera vez en la historia de nuestra nación, un presidente ha sido imputado. Me consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. La acusación de hoy no es el final de este capítulo, sino el principio", declaró el antiguo abogado de Trump, Michael Cohen, recoge la CNN.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, de quien se presupone su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, tachó de "antiamericana" la decisión del Poder Judicial de imputar al expresidente Trump, por presuntamente haber sobornado a Clifford.

Muchos de sus partidarios y de sus oponentes reaccionaron a la imputación de Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, afirmó que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, "daño irreparablemente" al país para "intervenir" en las elecciones presidenciales, y aseguró que el "pueblo estadounidense" no lo tolerará.

"Mi presidente es inocente y es el único que se interpone en el camino de estos tiranos modernos, al igual que lo hicieron nuestros padres fundadores, para proteger del mal a cada uno de nosotros", expresó en su cuenta de Twitter la congresista Marjorie Taylor Greene, una destacada aliada del expresidente.

El senador Ted Cruz escribió en su cuenta de Twitter: "El odio del Partido Demócrata hacia Donald Trump no tiene límites. La ‘esencia’ de esta persecución política es pura basura. Esto no tiene precedentes y es una escalada catastrófica en la instrumentalización del sistema de justicia".

"Todos sabemos que los ‘Republicanos Solo en Nombre'(RINO, por sus siglas en inglés) están secretamente felices por la imputación, pero sabemos que la izquierda fascista no parará contra Trump. Están hambrientos de poder y harán lo que sea para aplastar a sus oponentes políticos", tuiteó el hijo del expresidente, Donald Trump Jr. Su otro hijo, Eric Trump, ha tachado de "conducta tercermundista" la imputación.

