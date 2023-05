Comparte

Este viernes el Papa Francisco criticó a las personas que adoptan mascotas en lugar de tener hijos, asegurando que "renegar" la paternidad "rebaja" la gente.

“El tema de la natalidad es central para todos, sobre todo para el futuro. Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren más, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos”, señaló.

“Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad. Y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad. Y sufre la patria, que no tiene hijos”, agregó.