Durante jornada de domingo, el propietario de Tesla, Elon Musk, dio a conocer que su combate contra el magnate y propietario del Grupo Meta, Mark Zuckerberg será transmitido por la red social ‘X’, algo que no gustó mucho en el círculo cercano del creador de Facebook.

Y es que fue en su propia aplicación, en que el multimillonario Elon Musk anunció que su batalla será transmitido en vivo. «La pelea entre Zuck y Musk se transmitirá en vivo en 𝕏».

Además, agregó que «todas las recaudaciones serán donados a los veteranos de guerra».

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.