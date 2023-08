Estados Unidos, Corea del Sur y Japón anunciaron este viernes, en el marco de la cumbre trilateral celebrada en Camp David, que se pondrá en marcha ejercicios anuales trilaterales en respuesta a las provocaciones por parte de China y Corea del Norte.

«Declaramos abiertamente que estamos unidos en un propósito común para fortalecer una región compartida. Nuestra finalidad es garantizar que Japón, Corea y Estados Unidos estén alineados en acciones y objetivos para garantizar que el Indo-Pacífico sea próspero, conectado, resistente, estable y seguro», declararon.

En este sentido, informaron en un comunicado conjunto que celebrarán reuniones trilaterales «entre líderes, ministros de Exteriores, de Defensa y asesores de Seguridad Nacional al menos una vez al año» con el fin de «compartir información» y «coordinar respuestas» en distintos frentes.

«Estamos comprometidos a una mayor cooperación en defensa sobre cohetes balísticos para contrarrestar las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Reafirmamos que lograr un mundo sin armas nucleares es un objetivo común de la comunidad internacional», indicaron los tres países.

Washington, Seúl y Tokio aseguraron que hacen «todo lo posible para garantizar que las armas nucleares nunca se vuelvan a utilizar». Asimismo, expresaron su compromiso con la «desnuclearización» completa de la península de Corea.

De esta forma, insistieron a Corea del Norte a «abandonar sus programas nucleares y de misiles balísticos», a la par que concordaron el «número sin precedentes» de lanzamientos por parte de Pyongyang, incluidos los intercontinentales.

Los tres países también anunciaron un nuevo grupo de trabajo conjunto para «combatir las ciberamenazas» de Corea del Norte, mientras que expresaron su preocupación ante estas actividades cibernéticas, que «financian sus programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos».

Finalmente, remarcaron que siguen «comprometidos a restablecer el diálogo» con Pyongyang «sin condiciones previas», a la par que apoyaron la iniciativa de paz de Seúl para establecer «una península de Corea unificada que sea libre y esté en paz».

«Nos comprometemos a fortalecer la cooperación para promover el respeto de los Derechos Humanos en Corea del Norte y reafirmamos un empeño compartido con la resolución inmediata de los problemas de los secuestrados, detenidos y prisioneros de guerra no repatriados», agregaron.

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón también crearán un diálogo trilateral anual sobre el Indo-Pacífico para coordinar acciones y «defender la seguridad regional, fortalecer la participación de la región y promover la prosperidad común».

En este sentido, denunciaron el «comportamiento peligroso y agresivo» de Pekín ante sus «reclamaciones marítimas ilícitas» en el mar de China Meridional. «Nos oponemos firmemente a cualquier intento unilateral de cambiar el ‘statu quo’ en las aguas del Indo-Pacífico», aseveraron.

En concreto, nombraron como principales preocupaciones la militarización de la zona, el uso «peligroso» de buques y «barcos milicia», así como las actividades «coercitivas» y la pesca «ilegal, no declarada y no reglamentada».

«Reafirmamos la importancia de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán como elemento indispensable de la seguridad y la prosperidad en la comunidad internacional. No hay cambios en nuestras posiciones básicas sobre Taiwán, y pedimos una solución pacífica», alegaron.

Finalmente, los tres países reafirmaron su compromiso con Ucrania ante la «guerra de agresión de Rusia», que ha «sacudido los cimientos del orden internacional».

«Nos comprometemos a seguir prestando ayuda a Ucrania, a imponer sanciones coordinadas y firmes contra Rusia y a acelerar la reducción de la dependencia de la energía rusa», dijeron.

Así, Washington, Seúl y Tokio señalaron que la lección de esta «catastrófica» invasión rusa de Ucrania debe ser «la defensa de los principios de integridad territorial y soberanía», así como la «solución pacífica» de las disputas.

«Reafirmamos nuestra opinión de que cuando estos principios fundamentales son rechazados en cualquier parte, esto representa una amenaza para nuestra región. Estamos unidos en nuestra intención de garantizar que no se vuelvan a cometer tales actos atroces», zanjaron.

Tune in as I host a joint press conference with President Yoon Suk Yeol of the Republic of Korea and Prime Minister Kishida Fumio of Japan. https://t.co/yo8fKcpGNV