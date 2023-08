El alcalde de Miami, Francis Suarez, retiró este martes su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer candidato republicano que abandona su aspiración de ganar las primarias republicanas para llegar a la Casa Blanca.

«Aunque he decidido suspender mi campaña para presidente, mi compromiso de hacer de esta una nación mejor para todos los estadounidenses permanece», señaló Suarez en un comunicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Running for President of the United States has been one of the greatest honors of my life. This country has given so much to my family and me. The prospect of giving back at the highest levels of public service is a motivator if not a calling. Throughout this process, I have met…