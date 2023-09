Las decenas de miles de asistentes al festival Burning Man quedaron aislados por una tormenta que azota el desierto de Nevada, en el que se celebra el evento. Las autoridades instaron a los asistentes a preservar los alimentos, el agua y el combustible.

No se permite la salida o entrada en la ciudad improvisada que se levanta cada año para celebrar el festival salvo para casos de emergencia, explicó la organización en un mensaje difundido en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

«¡No viajen a Black Rock City! El acceso está cerrado por lo que queda del festival y no os dejarán entrar», explicaron ante la previsión de nuevas tormentas durante el sábado y el domingo.

