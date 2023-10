La coordinadora humanitaria de las Naciones Unidas, Lynn Hastings, alertó que el agua en la Franja de Gaza podría acabarse este lunes o el martes a más tardar, debido a la guerra entre Israel y Hamás, agudizando así la situación de más de dos millones de personas que aún están en la zona de conflicto.

«Hoy sólo hay suficiente agua, un litro de agua cada quien -lo que está muy por debajo de lo que marca la Organización Mundial de la Salud-, y no para los dos millones de personas«, advirtió en entrevista con Noticias ONU.

«Esperamos que ya no quede agua mañana o el martes a más tardar. Escuchamos informes de que Israel abrió la conexión de agua a Gaza esta noche, pero nuestro personal informa que el agua no fluye», alertó Hastings.

«Lo que necesitamos es que se vuelva a abrir el agua, para que se puedan llenar todos los pozos, al menos en el sur de Gaza. Y eso debe suceder de inmediato«, agregó.

También la ONU solicitó a Israel que permita el acceso para distribuir ayuda humanitaria en la zona de conflicto, pero lamentan que «no tenemos el acuerdo de los israelíes para llevar esos bienes».

«En este momento, no nos permiten movernos. Pedimos un salvoconducto. Y así como pedimos la liberación incondicional e inmediata de los rehenes retenidos por Hamas, también pedimos el acceso inmediato e incondicional para brindar asistencia humanitaria«, señaló coordinadora humanitaria.

Junto a esto, agregó que «eso no es sólo para que entren los suministros a Gaza, sino también para distribuirlos en toda la Franja, lo que significa que necesitamos pausas».

«Necesitamos un alto el fuego. Nuestro personal precisa poder moverse con seguridad», sostuvo Hastings.

I appeal to all parties to the conflict to urgently agree to a humanitarian ceasefire to go into effect as soon as possible. The war between Hamas and Israel has brought unfathomable loss and destruction on civilian lives on both sides. pic.twitter.com/Vh6BnhyQhT