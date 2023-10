El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, validó la versión de Israel sobre el ataque que dejó el martes cientos de muertos en un hospital de la Franja de Gaza, señalando que por los datos de los que se dispone actualmente «parece que lo hizo el otro bando».

Biden realizó unas breves declaraciones ante los medios antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante quien se mostró «apenado» e «indignado» por la destrucción del hospital, de la que Israel ha culpado a Yihad Islámica.

«Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros», dijo, para acto seguido admitir que «hay mucha gente por ahí que no está segura» de lo que ocurrió.

El mandatario norteamericano llamó a ayudar a la población «inocente» que se quedó «en mitad» del conflicto entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas. «Hamás no representa a todos los palestinos», declaró.

«El mundo está observando. Israel tiene un conjunto de valores, como Estados Unidos y otras democracias«, afirmó Biden, «muy feliz» por una visita que llega precedida de las que ya realizaron previamente sus secretarios de Estado y de Defensa.

I am outraged and deeply saddened by the explosion at the Al Ahli Arab hospital in Gaza, and the terrible loss of life that resulted. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan, and Prime Minister Netanyahu of Israel and have directed my national…