Donald Trump, expresidente de Estados Unidos (2017 – 2021) apuntó contra su sucesor, Joe Biden, por convertir al país en una “república bananera”.

«Somos una nación que está fracasando (…), una república bananera del corrupto Joe Biden», aseguró Trump, agregando que «la tarea número será parar la invasión en nuestra frontera sur», en el ‘Freedon Summit’, foro conservador celebrado en el estado de Orlando.

El ex mandatario lidera las encuestas de las primarias republicanas, de cara a su segundo camino a la Casa Blanca.

En ese sentido, disparó directamente contra la migración. Según sus palabras, en dicha materia, “Biden no tiene ni idea de lo que hacer. Yo sí. Recortamos la inmigración ilegal en más del 90%. Y, bajo Biden, Estados Unidos se ha convertido en el vertedero del mundo con pandilleros, presos, carteles de droga y terroristas entrando en nuestra tierra».

También aludió a la responsabilidad de Irán por el conflicto entre Israel y Hamás, asegurando que, si él fuese mandatario, aquella situación no habría ocurrido, «¿Saben por qué? Porque cuando yo era presidente Irán estaba roto (…) No extendían en terror porque no podían. No tenían dinero (…) Nosotros no tuvimos terror ni problemas en cuatro años».

Pero ahora, «Israel está bajo ataque y nuestra economía está bajo ataque como nunca antes», declaró.