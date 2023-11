El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, anunció que están cerca de «desmantelar» todo el «sistema militar» del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el norte de la Franja de Gaza.

Además, Halevi avisó de la ampliación de las actividades a otras zonas de dicho enclave.

Los militares centraron sus operaciones en la zona norte y, aunque aún queda «completar» este trabajo, el jefe del Estado Mayor llamó a seguir «cada vez por más regiones», en unas declaraciones ante efectivos que participan en esta ofensiva militar y difundidas por las propias FDI.

El Ejército, entretanto, continúa lanzando mensajes a la población gazatí que aún sigue en el norte para que se vaya a zonas meridionales, alegando entre otras cosas que Hamás «perdió el control» de la parte septentrional de la Franja.

Este viernes, comunicó nuevas pausas en vigor hasta las 16:00 horas (hora local) para quienes quieran desplazarse al sur.

Además, las FDI confirmó una «suspensión táctica» de las actividades militares entre las 10:00 y las 14:00 horas en la localidad de Rafá, punto de paso para quienes pueden cruzar la frontera hacia Egipto. Israel mantiene bloqueados el resto de pasos fronterizos que comunican con Gaza.

Cerca de 1,6 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en la Franja de Gaza, lo que equivale al 70 por ciento de la población, según la ONU, que cuestionó cualquier posible medida que implique un desplazamiento forzado o un castigo colectivo sobre los civiles.

