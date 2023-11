El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció este martes la muerte de una nueva trabajadora de la organización en la Franja de Gaza en el marco de la ofensiva del Ejército de Israel contra las estructuras del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave palestino.

«Mis colegas y yo estamos devastados: Hoy hemos perdido a uno de los nuestros en Gaza«, lamentó Tedros en un mensaje compartido en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde además identificó a la víctima como Dima Alhaj.

Según relató el directo general de la OMS, Alhaj fue «trágicamente asesinada» junto a su bebé de seis meses, su marido y otros dos hermanos. También confirmó la muerte de otros miembros de la familia que se refugiaban en la misma vivienda.

My colleagues and I are devastated: we have lost one of our own in #Gaza today.



Our young @WHOoPt colleague Dima Alhaj was tragically killed alongside her 6 month old baby, her husband and 2 brothers. Reportedly multiple other family members sheltering in the same house were… pic.twitter.com/vURpNFRXe6