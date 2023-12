El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) responsabilizó este viernes a Israel del reinicio de las hostilidades en la Franja de Gaza después de que expirara la tregua pactada del 24 de noviembre en ausencia de una nueva prórroga y aseguró que las autoridades israelíes rechazaron «todas las ofertas» del grupo islamista para continuar con el proceso de liberación de los secuestrados durante los ataques perpetrados el 7 de octubre.

«Hubo negociaciones durante toda la noche para extender la tregua, en las cuales el movimiento ofreció intercambiar prisioneros y ancianos. También ofreció entregar los cuerpos de los rehenes muertos a causa de los bombardeos israelíes y entregar los cuerpos de los miembros de la familia Bibas que han muerto, así como a liberar a su padre para que pudiera participar en los funerales», manifestaron.

Hamás hizo referencia a Sherry Silverman Bibas, Kfir Bibas y Ariel Bibas, tres personas secuestradas el 7 de octubre, cuya muerte se anunció el miércoles.

Las autoridades israelíes habían incluido previamente a Ariel -de cuatro años- y Kfir Bibas -un bebé de diez meses- en la lista de menores que seguían secuestrados por Hamás en Gaza. Esto convertía a Kfir en la persona de menor edad entre los rehenes.

El grupo islamista palestino incidió en que «la ocupación ha rechazado todas las ofertas porque había adoptado previamente la decisión de reanudar la agresión criminal», al tiempo que acusaron directamente a Estados Unidos del reinicio de la ofensiva, dado que, según Hamás, habría «recibido la aprobación» de Washington durante la visita realizada el jueves a Israel por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

«El pueblo y la resistencia, liderada por las Brigadas Ezzeldín al Qassam -el brazo armado de Hamás-, que está haciendo frente ahora a la agresión en todas los frentes y que ha reiniciado sus heroicas operaciones, abortarán todos los objetivos de esta agresión criminal y romperán la voluntad del derrotado ejército de ocupación», remarcaron, según informó la agencia palestina de noticias Maan.

Por su parte, Osama Hamdan, uno de los principales portavoces de Hamás, señaló en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que el grupo «está abierto a los esfuerzos que buscan poner fin a la agresión». «La cúpula de Hamás estaba cooperando con estos esfuerzos, pero desafortunadamente, algunas partes no estaban dispuestas a hacer esfuerzos, al margen de Qatar y Egipto», dijo, en referencia a Estados Unidos.

«La Administración estadounidense no ha presionado mucho a Israel», lamentó, antes de incidir en que «la solución no es una tregua». «La solución real es encontrar mecanismos para poner fin a esta ocupación», enfatizó, al tiempo que dio las gracias a Egipto y Qatar por sus «esfuerzos» para «intentar lograr una fórmula que pusiera fin a la agresión».

Izat el Rishiq, un alto cargo del brazo político de Hamás, subrayó que «Israel no logrará al continuar su agresión tras la tregua, lo que no logró durante los 50 primeros días de guerra». «Con la firmeza de nuestro pueblo y el heroísmo de nuestra resistencia, haremos frente a los crímenes del enemigo, al reinicio de la agresión nazi y a los ataques contra los civiles», apostilló.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.



The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R