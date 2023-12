Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron este viernes haber matado por error durante una operación en Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza, a tres de los rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante su ofensiva del 7 de octubre contra territorio israelí.

"Durante los combates en Shejaiya, una fuerza de las FDI identificó erróneamente a tres rehenes israelíes como una amenaza. Como resultado, las fuerzas dispararon contra ellos y los mataron", comunicó el Ejército israelí en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter.

Hamás lanzó una ofensiva sin precedentes contra Israel a comienzos de octubre que se saldó con casi 1.200 muertos y 240 rehenes, parte de los que ya han sido liberados.

Las FDI lanzaron en respuesta una cruenta contraofensiva que deja ya un balance de casi 18.800 palestinos muertos y otros cerca de 51.000 heridos.

Agencia Uno - Europa Press.

The IDF began reviewing the incident immediately. The IDF emphasizes that this is an active combat zone in which ongoing fighting over the last few days has occurred. Immediate lessons from the event have been learned, which have been passed on to all IDF troops in the field.…