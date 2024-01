El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su retirada de la competición para lograr la nominación del Partido Republicano como candidato a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre y manifestó su apoyo a Donald Trump.

DeSantis publicó un vídeo en el que apunta a que "no hay un camino claro a la victoria". "Si hubiera algo que pudiera hacer para lograr un resultado favorable, más actos de campaña, más entrevistas, (...) lo haría, pero no puedo pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña", explicó.

En su mensaje expresó su apoyo a su principal rival, Donald Trump. "Estoy orgulloso de haber cumplido el 100 por 100 de mis promesas y no voy a dejar de hacerlo ahora. Está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren dar a Donald Trump otra oportunidad", indicó.

"Aunque he tenido desacuerdos con Donald Trump, como sobre la pandemia de coronavirus o sobre el nombramiento de Anthony Fauci, Trump es superior al actual presidente, Joe Biden. Eso está claro", declaró el gobernador de Florida.

"Me comprometí a apoyar al candidato republicano y voy a cumplir esa promesa. Tiene mi apoyo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana del ayer ni al empresismo recauchurado que representa Nikki Haley", remarcó.

Agencia Uno - Europa Press.

