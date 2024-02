Estados Unidos llevó a cabo este viernes una serie de bombardeos en Irak y Siria en respuesta a la muerte de tres militares estadounidenses tras un ataque llevado a cabo por un grupo perteneciente a la Resistencia Islámica de Irak el pasado domingo en Jordania.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicó en un comunicado en la red social X, antes Twitter, que los ataques se llevaron a cabo sobre las 16.00 horas (hora de Washington) contra objetivos vinculados a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y a milicias proiraníes afiliadas.

“Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron más de 85 objetivos, con numerosos aviones, incluyendo bombarderos de largo alcance volados desde Estados Unidos. Los ataques aéreos emplearon más de 125 municiones de precisión”, precisaron.

En concreto, Washington atacó instalaciones de mando y control, centros de inteligencia, almacenes de drones, cohetes, misiles, así como edificios logísticos e instalaciones que aseguran la cadena de suministro de dichos grupos.

Agencia Uno – Europa Press.

CENTCOM Statement on U.S. Strikes in Iraq and Syria



At 4:00 p.m. (EST) Feb. 02, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted airstrikes in Iraq and Syria against Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups. U.S. military forces… pic.twitter.com/HeLMFDx9zY