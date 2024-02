Comparte

Los medios internacionales no quedaron ajenos a la lamentable noticia respecto al fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera durante esta jornada.

Esto luego de que el exmandatario tuviera un trágico accidente en su helicóptero, luego de que capotara en el Lago Ranco, causándole la muerte.

Este suceso noticioso puso bajo la lupa, una vez más, a Chile frente a los medios internacionales, quienes reaccionaron a su partida.

Medios mundiales como CNN, Clarín, Reuters, El País, France 24, y entre otros, llenaron sus portadas con la muerte del mandatario chileno, quien gobernó en dos periodos (2010-2014 / 2018-2022).

La agencia internacional de noticias, Reuters, titula “Sebastian Pinera, former president of Chile, dies in helicopter crash”.

Sebastian Pinera, former president of Chile, dies in helicopter crash https://t.co/V4MuGFFdz0 pic.twitter.com/7BdGoYJwlI — Reuters World (@ReutersWorld) February 6, 2024

Por su parte, CNN Internacional, copó su portada por el accidente del empresario y político de 74 años.

Asimismo, desde el Medio Oriente no quisieron quedar ajenos a la noticia, y el medio qtarí Al Jazeera, también informó su deceso. “Chile ex-president Sebastian Pinera dies in helicopter crash”.

Asimismo, desde Argentina no quisieron quedar ausentes y el Clarín rescata las veces que el expresidente tuvo problemas con helicópteros.

Murió Sebastián Piñera: dos antecedentes con su helicóptero que presagiaron la tragediahttps://t.co/KpBecmuzbC — Clarín (@clarincom) February 6, 2024

Bajo esa línea, desde el otro lado de la cordillera de Los Andes, Infobae, también rescataron en su portada este trágico accidente aéreo que se vivió en la zona sur del país, específicamente en la Región de Los Ríos.

“Murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero”, señaló el destacado medio digital.

Murió el ex presidente de Chile Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero https://t.co/x0qKY8SiKU pic.twitter.com/jqxM0F26Pe — infobae (@infobae) February 6, 2024

La reconocida radio francesa, Europe 1, entregó un informe noticioso comunicando en su idioma el fallecimiento del ex Jefe de Estado.

“Chili : l’ex-président Sebastián Piñera décède dans un accident d’hélicoptère”: “Chile: muere el expresidente Sebastián Piñera en accidente de helicóptero”.

Chili : l'ex-président Sebastián Piñera décède dans un accident d'hélicoptère https://t.co/r6zFGcnFPx — Europe 1 (@Europe1) February 6, 2024

Siguiendo en Europa, el Diario El País de España también publicó sobre la muerte del exsenador, entregando una nota informativa completa al respecto.