El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha vuelto a reafirmar en sus críticas al primer ministro de Israel, Benjamin Netantahu, a quien le ha acusado de nuevo de estar cometiendo un “genocidio” en una Franja de Gaza en la que ya han muerto casi 30.000 personas bajo las bombas israelíes desde el 7 de octubre de 2023.

“Lo quiero decir alto y claro. Netanyahu está cometiendo un genocidio”, ha remarcado Lula, quien ha asegurado que sabe diferenciar entre “la actitud de un pueblo y las acciones de un gobernante”, en una entrevista para la cadena RedeTV!.

“Es un dato histórico. El Gobierno quiere exterminar la Franja de Gaza”, ha insistido el presidente brasileño, al tiempo que ha vuelto a cuestionar el papel actual que desempeña Naciones Unidas en este y otros conflictos. “Ha perdido la referencia, los países hacen lo que quieren”, ha lamentado.

Lula ha rechazado la etiqueta de antisemitismo que le han pretendido colocar tras criticar las acciones del Gobierno de Netanyahu y ha recordado cómo fue “el primer presidente de la república” en visitar Israel “cuando nadie lo hacía”.

“Yo me he reunido muchas veces con el pueblo judío, he visitado kibutz. En esta crisis me he encontrado con familias que tienen a personas secuestradas y he hablado con líderes de la región en pos de la liberación de rehenes“, ha dicho.

En otro orden de cosas, el presidente brasileño también ha expresado su deseo de que su par estadounidense, Joe Biden, logre la reelección a la Casa Blanca en las elecciones que se celebran en noviembre de este año y que previsiblemente le enfrentaran al expresidente Donald Trump.

“Espero que Biden gane las elecciones. Espero que la gente pueda votar por alguien con quien tenga más afinidad. He visto a Biden a las puertas de las fábrica, su discurso hasta ahora es en defensa de los trabajadores“, ha expresado.