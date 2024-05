Comparte

Este viernes se vivió un impactante choque de trenes en Buenos Aires, Argentina, que dejó al menos 60 personas heridas. El accidente ocurrió en el barrio de Palermo a eso de las 10:31 horario local.

Tras el choque, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) emitió una alerta roja y desplegó un operativo importante en la zona. Gracias a la alerta, 30 personas debieron ser trasladadas a centros asistenciales producto de las lesiones. En total, fueron 60 las personas evaluadas en el mismo lugar, pero no todas necesitaron traslado.

El director de SAME, Alberto Crescenti, recalcó que “lo principal es que no tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada”.

Por su parte, el jefe de gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, destacó el operativo de emergencia que incluyó tanto a SAME como a Bomberos. Esto, dado que el impacto provocó un derrame de combustible que debió ser neutralizado.

Choque de trenes en Argentina

Respecto al choque, lo que se sabe es que una locomotora que trasladaba pasajeros se descarriló y chocó desde atrás a otra que trasladaba materiales para trabajo de mantenimiento en las vías.

Desde Trenes Argentinos especificaron que “una formación -con siete coches- de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900″.

“El incidente se produjo por causas que son motivo de investigación y a raíz del mismo descarriló el furgón que circulaba junto a la locomotora”.