La aprobación al Presidente de la República, Gabriel Boric, cayó a un 29% en la encuesta Plaza Pública de Cadem publicada este domingo. Por otra parte, la desaprobación del Mandatario aumentó en un 2%.

En total, un 63% de los encuestados señaló que desaprueba la gestión del Mandatario y un 29% (2 puntos menos que el sondeo anterior) aprueba el desempeño del Presidente.

En tanto, un 5% "no aprueba ni desaprueba" y 3% "no sabe / no responde".

Por otra parte, un 72% cree que Chile "va por mal camino", 35 puntos más desde que Boric asumió en marzo.

Sobre alcanzar un acuerdo constitucional en el Congreso antes de que finalice el 2022, el el 71% manifiesta que es poco o nada probable que se logre.

En relación a una nueva Convención Constitucional, un 62% cree que la redacción de la propuesta no debe tardar más de 6 meses.

Sobre el organismo, un 44% quiere que sea pequeño (no más de 100 personas).