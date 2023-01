Comparte

Uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric, Luis Castillo Opazo, realizó polémicas declaraciones tras recibir el beneficio por el Ejecutivo el 30 de diciembre de 2022.

Recordar que desde La Moneda, se otorgó 13 indultos; de los cuales 12 fueron personas condenadas por causas relacionadas al estallido social y otro es el exfrentista Jorge Mateluna.

Y tras quedar en libertad, Castillo Opazo, que cumplía una condena de cuatro años, relató a El Mercurio de Calama que "soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad hermano, llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena. Llegué a Copiapó, me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte".

Después, el indulto por el Presidente Boric llamó a "que salgan de las trincheras, que sigan luchando, no bajen los brazos, manténganse firmes".

"A todos mis hermanos que siguen presos no claudiquen, mantengan las convicciones intactas, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa, compañero (…) sigan así hasta la victoria final, hasta que cambiemos todo", afirmó.

Declaraciones que generaron controversia

"El Presidente Gabriel Boric retrocedió kilómetros. El error de ayer es enorme. Además de dinamitar la medida de seguridad, dejó en entredicho a moderación post plebiscito y arrinconó al Socialismo Democrático, partiendo por Carolina Tohá. Mal cierre de año", mencionó el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper.

Mientras que el excandidato presidencial, José Antonio Kast, señaló que "hoy Chile es un país más inseguro luego de la liberación de los delincuentes del estallido social ordenada por el Presidente Boric".

Concejal respaldó los dichos del indultado del Presidente Boric

Wilson Chinga, quien acompañó a Castillo a la salida de la cárcel, mencionó que no le sorprenden las palabras de Kast, pues "viene de alguien que permanentemente está atacando al Gobierno y, además, tiene tantos recursos para estar enviando mensajes contra el Gobierno".

"El efectivamente estuvo en la cárcel antes, pero había cumplido las condenas como corresponde y se incorporó a la llamada ‘primera línea’ de ese entonces. Era un muchacho que ha hecho un cambio profundo en su vida, por lo tanto él cuando ha visto que revienta la sociedad respecto a la injusticia, se incorpora y comienza a liderar la ‘primera línea’, ese es u contexto más político", concluyó la autoridad.