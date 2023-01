Comparte

Este martes un padre que hacía fila para conseguir un cupo para su hija en un colegio de Providencia sufrió el violento robo de su vehículo a mano de al menos cuatro delincuentes.

Según las informaciones preliminares, la víctima se encontraba junto a otros apoderados fuera del colegio María Inmaculada Providencia, ubicado en la intersección de las calles Bellavista con Mallinkrodt.

Fue en este lugar donde los cuatro antisociales lo abordaron y amenazaron con cuatro armas de fuego, para luego golpearlo y robarle su vehículo junto a otras especies.

"Se bajaron cuatro hombres, me redujeron. De hecho, tengo marcas aún. Me dejaron botado, me robaron todo", declaró a 24Horas.